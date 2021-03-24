Красноярским лесопромышленникам предложили искать альтернативные пути экспорта грузов в КНР

Красноярским предприятиям лесного комплекса рекомендовано диверсифицировать каналы экспорта грузов в Китай. Предложение было рассмотрено на совещании в правительстве края с участием РЖД и «Трансконтейнера». Лесопромышленникам рекомендовано рассмотреть погранпереходы «Достык» (Казахстан) и «Гродеково» (Приморский край), а также морские порты Владивостока и Находки, рассказали “Ъ-Сибирь” в правительстве Красноярского края по итогам совещания властей региона с предприятиями лесного комплекса.

Ранее представители лесной отрасли региона обратились к властям с просьбой помочь решить проблему с экспортом в Китай.

Из-за карантинных ограничений, введенных китайской стороной, с декабря 2020 года на погранпереходах «Наушки» (Бурятия) и «Забайкальск» (Забайкальский край) стали скапливаться железнодорожные составы с пиломатериалами. По информации Союза лесопромышленников Красноярского края, в ожидании отправления находится в общей сложности 700 тыс. куб. м пиломатериала.

«Меры, предпринятые на межгосударственном уровне, позволили добиться возобновления пропуска грузов на погранпереходах "Забайкальск" и "Наушки" с 18 марта. Планируется, что в течение 30-40 дней задержанные грузы будут переправлены, и динамика железнодорожного экспорта в указанных пунктах будет восстановлена»,— сообщили в правительстве края. В тоже время, ряд карантинных мер, введенных КНР сохранится, что будет ограничивать пропускную способность погранпереходов в дальнейшем.

«Необходимо расширять географию поставок, искать новые точки контактов между грузоотправителями и грузополучателями»,— сказал вице-премьер правительства Красноярского края Сергей Верещагин. Он уточнил, что если логистические затраты для лесопромышленников окажутся непосильными, то власти региона будут инициировать вопрос о «господдержке экспортеров в сложившейся форс-мажорной ситуации».

Ранее Россельхознадзор сообщал, что в 2020 году Красноярский край экспортировал 6,7 млн куб. м лесопродукции (-8% к показателям 2019 года). От общего объема экспортируемой лесоподукции 87% составляют поставки в КНР.

Оксана Павлова