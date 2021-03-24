В Алтайском каре из-за шторма закрыто движение на шести автодорогах

Движение на шести участках автодорог Алтайского края запретили из-за сильного ветра, метели и отсутствия видимости. Ограничения действуют на трассах регионального и федерального значения, сообщило министерство транспорта края.

Для всех видов транспорта закрыто движение на А-322 Барнаул-Рубцовск (с 11-го по 298-й км), от выезда из Барнаула до Рубцовска, на дорогах Поспелиха — Курья – Третьяково ( с 9 км по 169 км), Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области (с 0 по 71 км), Алейск — Чарышское на всем протяжении, Алейск — Петропавловское — Смоленское (от Алейска до Усть-Пристани), Новокалманка — Огни — Михайловка — Антоньевка (от Новокалманка до границы Петропавловского района).

В министерстве уточнили, что для водителей большегрузных машин организованы специальные стоянки, и рекомендовали отказаться от дальних поездок.

ГУ МЧС по Алтайскому краю сообщает, что в связи с непогодой возможно обрушение слабозакрепленных конструкций, а также падение деревьев. Днем 24 марта прогнозируется усиление ветра до 18-23 м/с, местами порывы 27-32 м/с, осадки в виде снега, дождя, метели, гололедица на дорогах.

Екатерина Лукашевич