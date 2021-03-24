«Метаприбор» сообщил, что мэрия Новосибирска ошибочно потребовала банкротства компании

Строительная группа «Мета» сообщила о том, что мэрия Новосибирска «ошибочно подала исковое заявление» о банкротстве ООО НИСК «Метаприбор» (входит в ГК) и отозвала иск «в связи с отсутствием оснований».

В заявлении мэрии об отзыве искового заявления указано, что НИСК «Метаприбор» в полном объеме погасил задолженность перед кредитором. С иском о признании компании банкротом администрация обратилась на прошлой неделе. В феврале, как следует из данных «СПАРК-Интерфакс», мэрия опубликовала уведомление о намерении обратиться с иском о банкротстве компании.

Анна Егорова