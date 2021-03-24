Правительство Республики Алтай ищет нового регоператора по обращению с ТКО

Власти Республики Алтай объявили конкурс по поиску нового регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Соответствующие документы опубликованы на сайте министерства регионального развития республики.

Сумма контракта составляет 1,4 млрд руб. в течение 10 лет. Заявки принимаются до 7 апреля, после чего, через две недели конкурсная комиссия выберет регоператора. В зону его ответственности попадут Горно-Алтайск, Майминский, Чемальский, Чойский, Турочакский районы. Для участия в конкурсе от компаний требуется лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности.

Ранее глава региона Олег Хорохордин раскритиковал работу ООО «Коммунальщик» и потребовал провести проверку. Он сообщил, что от жителей поступают жалобы, пользователи соцсетей публикуют фотографии переполненных мусорных баков, контейнерных площадок. В октябре 2018 года прокуратура возбудила в отношении компании административное дело из-за некачественной уборки мусора.

Даниил Тарабукин