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В Хакасии рабочего рудника затянуло в ленточный конвейер

Следственный комитет РФ (СКР) выясняет обстоятельства гибели 33-летнего рабочего ООО «Абаканский рудник» в городе Абаза. Как рассказали в ведомстве, которое проводит проверку, инцидент произошел вечером 22 марта на 200-м глубине. Машинист конвейера убирал рабочее место. Рабочего затянуло под нижний ролик ленточного конвейера, подающего руду в емкостный бункер. От полученных телесных повреждений рабочий скончался на месте. «В настоящее время выполняются мероприятия по установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— заявили в СКР.

Илья Николаев


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