Инфляция в Сибири в феврале составила 5,5%

Годовая инфляция в Сибирском федеральном округе в феврале увеличилась на 0.5 п.п. по сравнению с февралем 2020 года и достигла 5,5%, сообщает Сибирское главное управление Банка России. Эксперты связывают рост инфляции в округе с расширением потребительского спроса. При этом показатель инфляции в округе все еще находится ниже общероссийского, который зафиксирован в феврале на уровне в 5,7%.

Наибольший рост цен был зафиксирован в Хакасии. Эксперты связывают это с низкой самообеспеченностью республики и высокой зависимостью от поставок из других регионов. Наименьший уровень инфляции — в Республике Алтай, причиной этому стал слабый спрос населения.

Инфляция цен на продовольственные товары выросла по сравнению с январем на 0,5 п.п. и достигла 6,8% в феврале.

Причиной такого роста в ЦБ называют сокращение поставок мяса кур и яиц, а также увеличение стоимости кормов и импортных компонентов из-за ослабления рубля . Увеличение поставок в округ овощей и фруктов, а также отмена Россельхознадзором запрета на ввоз томатов замедлили прирост цены на овощи и фрукты.

Годовой рост цен на непродовольственные товары также поднялся на 0,8 п.п., сразу до 6%. Одной из причин эксперты называют простой автозаводов во время пандемии, так как высокий спрос на легковые автомобили сохраняется, а их количество на складах все еще меньше прошлогоднего. Также на инфляцию повлиял рост цен на топливо, который произошел из-за повышения ставок акцизов.

Однако в регионах Сибири на 0,2 п.п. снизилась инфляция на рынке услуг, сейчас она находится на уровне 2,7%. На это повлияло усиление конкуренции на рынке санаторно-курортных услуг.

Даниил Тарабукин