Лаборатория по выращиванию клеток тканей и крови человека открылась в ТГУ

В Томском государственном университете (ТГУ) открылась лаборатория по выращиванию клеток тканей и крови человека и животных, а также стволовых клеток, сообщает пресс-служба образовательного учреждения.

«Теперь мы можем посмотреть, как функционирует отдельный интересующий нас белок или фермент в составе клетки. Более того, получив нужную информацию, мы сможем управлять этими процессами — отключать или включать ферменты, разные типы ионных каналов. В исследованиях на целом организме этого сделать нельзя»,— говорит завкафедрой спортивно-оздоровительного туризма, спортивной физиологии и медицины факультета физической культуры ТГУ Леонид Капилевич.

Проводя исследования на клеточных культурах, ученые изучают причины возникновения хронических заболеваний, таких как сахарный диабет, или возрастных когнитивных нарушений. Результаты исследовательских работ планируется использовать для создания новых диагностических и лечебных подходов. Ученые также планируют провести исследования по изучению «клеток эндотелия сосудов и эпителия легких, их способностью регулировать артериальное давление и процесс свертывания крови», благодаря чему возможно узнать о причинах тяжелого течения коронавирусной инфекции.

Екатерина Лукашевич