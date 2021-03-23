Малый бизнес захотел больших охватов

Каждый предприниматель, когда-либо пытавшийся продвинуть свой бизнес в интернете, знает, что у Сети две стороны медали. Первая — разместить свою рекламу там сейчас очень просто. И вторая — она легко потеряется в массиве точно такой же рекламы от конкурентов. Так что сегодня продвижение в интернете — это сложнейший механизм, освоить который самостоятельно довольно трудно. Особенно, когда вам параллельно нужно еще вести свой бизнес и решать множество насущных вопросов.

Каждый год число малых и средних предприятий, применяющих такие инструменты, увеличивается примерно на 50%

По этой причине предприниматели все чаще используют уже готовые инструменты для продвижения, где все продумано, и остается только выставить нужные настройки. Так, по данным компании МТС, предлагающей предпринимателям продукты для интернет-продвижения товаров и услуг, в Краснодарском крае уже примерно треть субъектов МСБ подключают сервисы, которые могут частично автоматизировать процессы, а также упростить сбор данных и коммуникацию с клиентами. Причем каждый год число малых и средних предприятий, применяющих такие инструменты, увеличивается примерно на 50%. А в 2020 году, когда пандемия фактически сделала почти бесполезной наружную и другую «офлайновую» рекламу, переход бизнеса на диджитал-маркетинг ускорился до 100%.

Клиент, помни!

По итогам прошлого года самый большой интерес к онлайн-продвижению проявили владельцы магазинов и небольших фирм в сфере торговли, а также предприятия, оказывающие какие-либо услуги.

Если составлять своеобразный топ самых востребованных продуктов, то чаще всего малый и средний бизнес использует сервисы СМС-информирования и рассылок. Что и понятно, ведь этот инструмент дает очень большие охваты. Кстати, особенно большой спрос на рассылки был в разгар коронавирусных ограничений, когда нужно было выстраивать работу с клиентами в новых непривычных условиях. А СМС — простой и понятный способ напомнить о себе целевой аудитории.

По итогам прошлого года самый большой интерес к онлайн-продвижению проявили владельцы магазинов и небольших фирм в сфере торговли, а также предприятия, оказывающие какие-либо услуги

Среди компаний среднего размера была востребована программа «Мобильные сотрудники», позволяющая удаленно контролировать действия и перемещения работников или корпоративного транспорта. Учитывая растущий спрос на услуги доставки и такси, это неудивительно, и можно ожидать, что актуальность подобных услуг для бизнеса будет лишь возрастать.

Продвинуть одной кнопкой

Кроме того, большим спросом пользовалась таргетированная реклама в интернете. Разумеется, предприниматели запускали ее с использованием уже готовых цифровых решений. Фактически сегодня от бизнесмена требуется лишь понять, какой аудитории могут быть интересны его товары или услуги, а дальше — воспользоваться готовым диджитал-продуктом.

Процесс настройки понятен любому и не занимает много времени. Учитываются такие параметры, как геолокация, пол, возраст, интересы потенциального покупателя и многие другие

К примеру, набор сервисов «МТС-Маркетологи» объединяет в себе большой диапазон инструментов, дающих понятный и предсказуемый результат. Пользуясь им, предприниматель может запустить таргетированную рассылку сообщений или интернет-рекламу самостоятельно. Причем процесс настройки понятен любому и не занимает много времени. Учитываются такие параметры, как геолокация, пол, возраст, интересы потенциального покупателя и многие другие. А благодаря использованию Big Data, можно не сомневаться, что рекламу увидят именно те люди, которые нужны.

И еще один важный момент (раз уж мы говорим о малом и среднем бизнесе) — такая реклама при всей своей продуктивности не требует больших бюджетов. Она доступна любому предпринимателю, который заинтересован в развитии своего бизнеса.

Результат предсказуем

Краснодарские бизнесмены вышеперечисленные инструменты применяют давно и достаточно активно. По словам сооснователя ювелирного ателье Goldness Екатерины Бондаренко, для продвижения товаров используются как офлайн, так и несколько онлайн-каналов.

— Эффективнее всего для нас работает таргетинг в соцсетях и контекстная реклама в поисковых системах. Но важно понимать не только то, зачем такое продвижение нужно вашей компании, но и думать за клиента. Например, с СМС-рассылкой нужно быть аккуратным, необходимо делать это грамотно, ведь сейчас разного рода предложения сыпятся на людей постоянно, важно быть ненавязчивым,— говорит Екатерина Бондаренко.

Владелец салона живой флористики Jenny Flowers Евгения Понаморева соглашается с тем, что в современных реалиях успешно развивать бизнес без инструментов интернет-маркетинга попросту невозможно.

«Мы отдаем предпочтение таргетированной рекламе, эффективность которой можно оценить, проанализировав конверсию и активность аудитории. Это достаточно понятные и измеримые категории»

— Мы понимаем, что сегодня социальные сети — это уже синоним маркетинга. При этом предпочтение отдаем таргетированной рекламе, эффективность которой можно оценить, проанализировав конверсию и активность аудитории. Это достаточно понятные и измеримые категории,— считает предприниматель.

В целом ситуация с сервисами интернет-маркетинга хорошо характеризуется фразой «спрос рождает предложение». Для бизнеса стало очевидно, что обходиться без подобных инструментов уже нельзя — иначе тебя обойдет конкурент, который их использует. Однако для малого и даже среднего бизнеса практически нереально держать в штате квалифицированного интернет-маркетолога или таргетолога, который сможет грамотно освоить бюджет, выделенный на продвижение товаров или услуг. Намного проще воспользоваться готовым диджитал-решением, которое уже доказало свою эффективность.