Мэрия Томска назвала прошлогодний концерт оркестра Мариинского театра несогласованным

Депутат гордумы Томска Ксения Фадеева сообщила, что прошедший летом 2020 года концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева был несогласованным мероприятием.

«Задала вопрос, как вышло, что они согласовали концерт симфонической музыки при поддержке губернатора у БКЗ летом в разгар эпидемии, где сотни людей сидели буквально впритык друг к другу, многие без масок. Получила потрясающий ответ: "Уведомление нам не поступало"»,— сообщила она в своем Telegram-канале, уточнив, что на вопрос о задержаниях на мероприятии, ей предложили обратиться к полиции.

На момент публикации получить комментарий в городской администрации не удалось.

В августе прошлого года на набережной реки Ушайки состоялся первый оффлайн-концерт в Томске с начала пандемии. На тот момент в регионе действовал запрет на проведение массовых мероприятий. Выступление было посвящено врачам и волонтерам, борющимся с коронавирусом.

Даниил Тарабукин