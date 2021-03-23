Глава Норильска сократил заместителей

Депутаты горсовета Норильска утвердили в ходе сегодняшней сессии предложение главы города Дмитрия Карасева об изменении структуры администрации муниципалитета. «Проработав почти два месяца в должности главы города, я увидел "узкие места", корректировки вносятся для повышения эффективности работы органов местного самоуправления»,— сказал господин Карасев.

В итоге вместо десяти заместителей у градоначальника останется восемь.

Руководители Талнаха, Кайеркана и Снежногорска теряют статус заместителей градоначальника и переходят в подчинение нового замглавы Норильска по территориальному развитию.

Также учреждается должность нового заместителя по перспективным проектам и реновации, в чьем ведении будет находиться управление по реновации, МКУ «УКРиС» и НО «Фонд реновации жилой застройки Норильска».

Дмитрий Карасев пояснил, что ввиду подписания соглашений о социально-экономическом развитии Норильска возникла необходимость вывести в отдельный блок всю деятельность, связанную с реализацией упомянутых соглашений.

В прямом подчинении главы останутся правовое управление, управление по персоналу, мобилизационный и контрольно-ревизионный отделы, а также советник и помощник градоначальника.

Измененная структура норильского муниципалитета была утверждена депутатским корпусом. Вскоре в администрации ожидаются назначения на ключевые должности.

Анастасия Вещикова, Красноярск