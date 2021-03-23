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Товарный знак футбольного клуба «Сибирь» выставят на торги за 93 тысяч рублей

Независимым оценщиком проведена оценка стоимости товарного знака футбольного клуба «Сибирь» — «Сибирь Новосибирск», который находится в процедуре банкротства. Его стоимость составила 93 тыс. руб. Торги пока не объявлены.

Футбольный клуб был признан банкротом летом прошлого года. Инициировал банкротство клуба стадион «Спартак» из-за долга 24,7 млн руб. Тогда же летом власти заявили о создании нового клуба «Новосибирск» в связи с неэффективным управлением ФК «Сибирь».

Подробнее о банкротстве ФК «Сибирь» — в материале “Ъ-Сибирь” «Гол как свои ворота».

Анна Егорова


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