Омские власти заявили о снижении загрузки ковидного коечного фонда

Медучреждения Омска наращивают объемы оказания плановой помощи. В городе снижается загрузка ковидного коечного фонда, сообщает пресс-служба правительства региона. С 5 апреля работать в прежнем режиме начнет МСЧ-4, где будут открыты сосудистое отделение, хирургия, терапия, травматология. Для оказания плановой помощи перепрофилируют все 330 коек.

Всего свободно более 38% коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. С 23 марта планируется перепрофилировать 140 коек (в Областной клинической больнице — 100, в городской детской клинической больнице №3 — 40.)

«В ковидной госпитальной базе останется 2066 коек»,— приводятся слова министра здравоохранения региона Александра Мураховского.

Как сообщалось, в октябре 2020 года в омском минздраве проводилось служебное расследование в связи с несвоевременной госпитализацией двух заболевших COVID-19. Пациенты провели в машине скорой помощи полдня, так как в медучреждениях не было свободных мест. После инцидента губернатор Омской области Александр Бурков отправил министра здравоохранения региона Ирину Солдатову в отставку.

Екатерина Лукашевич