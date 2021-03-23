Депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Савельев заявился на праймериз «Единой России»

Избранный от ЛДПР депутат Госдумы Дмитрий Савельев подал документы для участия в праймериз «Единой России», сообщает Новосибирское реготделение «ЕР».

Господина Савельева, который по данным сайта Госдумы, остается членом фракции ЛДПР, в сообщении называют «сторонником “Единой России”».

«Это мое первое участие в предварительном голосовании, где я намерен победить, как и на выборах в Государственную Думу», — приводит слова политика пресс-служба «Единой России».

Ранее пресс-служба «ЕР» сообщала, что документы для участия в праймериз подали депутат Законодательного собрания Новосибирской области Олег Иванинский и «волонтер Победы» Мария Игошкина.

Регистрация кандидатов для участия в предварительном голосовании «Единой России» продлится до 29 апреля. Сами праймериз пройдут с 24 по 30 мая в электронной форме с идентификацией через портал «Госуслуг». По итогам процедуры будут сформированы списки кандидатов, которые утвердит съезд партии.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября 2021 года. Половина из 450 депутатов будут избраны по партспискам, половина — по одномандатным округам.

Дарья Решетникова