Новосибирские таможенники изъяли из незаконной продажи полцентнера санкционного сыра

Партию санкционных товаров изъяли таможенники в ходе рейда по торговым точкам Новосибирска. Как рассказали в Сибирском таможенном управлении (СТУ), фуагра, различные сорта сыра из Франции и Голландии, мясные продукты из Италии, икра кефали из Греции, находящиеся в списке российского продовольственного эмбарго, открыто продавались на прилавках одного из магазинов. Товар общим весом около 50 кг был изъят и утилизирован.

По данным СТУ, в минувшем году сотрудники Новосибирской таможни изъяли из незаконной продажи 105 кг мяса птицы из США и 5,5 т груш из стран Евросоюза.

Илья Николаев