Замначальника следственного управления МВД Тувы брала взятки за трудоустройство в полицию

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о взятке (ст. 290 УК РФ) на заместителя начальника следственного управления МВД по Республике Тыва (РТ). По версии следствия, в октябре 2020 года сотрудница полиции потребовала от местной жительницы 200 тыс. руб. за помощь в трудоустройстве на должность дознавателя в республиканское МВД.

Взятка, по версии следствия, была выплачена тремя частями.

Первый транш был получен через посредника, второй в размере 100 тыс. руб. поступил на банковский счет, третий — соискательница на должность дознавателя предала ей при личной встрече.

Оперативная информация об этом поступила сотрудникам УФСБ и службы собственной безопасности МВД по РТ. Они задержали замначальника следствия. В отношении посредника и взяткодателя также возбуждены уголовные дела, сообщили в республиканском управлении СКР.

Как рассказали в полиции Тувы, ведомство организовало служебную проверку. «В случае подтверждения вины сотрудника, она будет уволена из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечена к ответственности в соответствии с законодательством»,— сказали в МВД республики.

Илья Николаев