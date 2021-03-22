доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Республики Татарстан, член Президиума АН РТ, заслуженный деятель науки Республики Татарстан, директор ГБУ "Центр перспективных экономических исследований Академии наук РТ", проректор по вопросам экономического и стратегического развития Казанского (Приволжского) федерального университета

Беляев Радмир Ильдарович

первый заместитель руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района по инвестициям, развитию малого и среднего предпринимательства и ТОСЭР

Спикер