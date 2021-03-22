Участники
Минуллина Талия Ильгизовна
руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан
Спикер
Сафиуллин Марат Рашитович
доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Республики Татарстан, член Президиума АН РТ, заслуженный деятель науки Республики Татарстан, директор ГБУ "Центр перспективных экономических исследований Академии наук РТ", проректор по вопросам экономического и стратегического развития Казанского (Приволжского) федерального университета
Спикер
Беляев Радмир Ильдарович
первый заместитель руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района по инвестициям, развитию малого и среднего предпринимательства и ТОСЭР
Спикер
Чжай Юйгуй
генеральный директор РОСКАМАСТАЛЬ (КНР)