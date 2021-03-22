В Алтайском крае зарегистрировали первых участников праймериз перед выборами в Госдуму

Первых участников предварительного голосования «Единой России» зарегистрировали в Алтайском крае, сообщает пресс-служба реготедления партии. Среди них: действующий депутат Госдумы Даниил Бессарабов и руководитель краевого фонда «Поддержки и развития сельских территорий» Артем Жуков.

Господин Бессарабов будет участвовать в праймериз по Барнаульскому одномандатному избирательному округу №39. Господина Жукова зарегистрировали по федеральному избирательному округу на территории Алтайского края (по списку партии — прим. “Ъ-Сибирь”).

Первыми кандидатами в Новосибирской области стали «Волонтер Победы» Мария Игошкина и депутат заксобрания, заслуженный врач РФ Олег Иванинский.

Регистрация участников продлится до 29 апреля, предварительное голосование пройдет с 24 по 30 мая. Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября 2021 года, в новый созыв 225 депутатов изберутся по партспискам, 225 — по одномандатным округам.

Юлия Сасевич