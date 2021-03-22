Мэр Омска планирует принять участие в праймериз накануне выборов в Госдуму

Мэр Омска Оксана Фадина намерена участвовать в праймериз «Единой России» накануне сентябрьских выборов в Госдуму, уточнили “Ъ-Сибирь” в пресс-службе реготделения партии. По какому округу госпожа Фадина планирует выдвигаться пока неизвестно.

На прошлой неделе ее кандидатуру для участия в выборах предложил секретарь реготделения партии Вадим Бережной. Губернатор Омской области Александр Бурков решение поддержал.

Оксану Фадину избрали мэром в 2017 году. Она стала первой женщиной — мэром города. До этого прошла путь от заместителя министра экономики до главы министерства.

Выборы в Госдуму пройдут в сентябре 2021 года. Сроком на пять лет изберутся 450 депутатов: 225 — по одномандатным округам, 225 — по партспискам.

Юлия Сасевич