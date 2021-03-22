Новая партия вакцины от коронавируса поступила в Новосибирскую область

Новосибирская область получила новую партию вакцины от коронавирусной инфекции. Поступило 6,5 тыс. доз препарата «Спутник V», которые планируется распределить между медучреждениями, сообщает пресс-служба правительства региона.
Действует 71 пункт вакцинации. Кроме того, работают выездные бригады медиков, которые ставят прививки работникам предприятий.
Ранее стало известно, что на территории региона вакцина против COVID-19 была израсходована на 95%. Первый компонент препарата отсутствовал в некоторых медицинских организациях. Кроме того, сообщалось, что запасы заканчиваются в Томской области и Алтайском крае.
В Сибирском федеральном округе прививочная кампания началась в конце 2020 года. Сначала вакцинировали медицинских работников, соцработников и волонтеров. В январе этого года в регионах стали вакцинировать всех желающих жителей.