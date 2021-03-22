Новая партия вакцины от коронавируса поступила в Новосибирскую область

Новосибирская область получила новую партию вакцины от коронавирусной инфекции. Поступило 6,5 тыс. доз препарата «Спутник V», которые планируется распределить между медучреждениями, сообщает пресс-служба правительства региона.

Действует 71 пункт вакцинации. Кроме того, работают выездные бригады медиков, которые ставят прививки работникам предприятий.

По словам министра здравоохранения области Константина Хальзова, первым компонентом уже привиты около 90,3 тыс. человек, двукратно — более 58,1 тыс. жителей.

Ранее стало известно, что на территории региона вакцина против COVID-19 была израсходована на 95%. Первый компонент препарата отсутствовал в некоторых медицинских организациях. Кроме того, сообщалось, что запасы заканчиваются в Томской области и Алтайском крае.

В Сибирском федеральном округе прививочная кампания началась в конце 2020 года. Сначала вакцинировали медицинских работников, соцработников и волонтеров. В январе этого года в регионах стали вакцинировать всех желающих жителей.

Екатерина Лукашевич