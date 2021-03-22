Убыточными в 2020 году оказались около 30% компаний в Новосибирской области

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Новосибирской области в 2020 году составил 85,6 млрд руб., что на 9,2% больше, чем за 2019 год, сообщает Новосибирскстат.

Убыток по итогам года получила 351 компания (29,5%), его общая сумма составила 20,1 млрд руб. — на 6,1% больше, чем за 2019 год. Наибольшую сумму убытков получили предприятия в сферах транспортировки и хранения (29,9%), кондиционирования воздуха, обеспечения электрической энергией, газом и паром (11,7%), а также обрабатывающие производства (28,4%).

Прибыль в 2020 году получили 839 организаций (70,5%), в сумме она составила 105,7 млрд рублей, что на 8,6% больше, чем в 2019 году.

Основная сумма прибыли была получена на обрабатывающих производствах (30,2%), а также предприятиями в сферах торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (25,4%) и добычи полезных ископаемых (11,6%).

Новосибирскстат отмечает, что в статистике не учитываются субъекты малого предпринимательства, банки, страховые организации и государственные (муниципальные) учреждения.

Дарья Решетникова