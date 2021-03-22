В Красноярске раскрыли банду мошенников, похитившую 50 млн рублей маткапитала

Красноярская полиция расследует деятельность преступной группы, занимавшейся обналичиванием средств маткапитала. По данным силовиков, преступная группа действовала с 2014 по 2018 год и имела четкую иерархическую структуру с распределением ролей. Злоумышленники оформляли фиктивные сделки на приобретение непригодного жилья с женщинами, желающими обналичить маткапитал, и предоставляли недостоверные документы об этих сделках в уполномоченные органы. «Часть денежных средств в виде разницы между стоимостью государственных сертификатов на маткапитал и рыночной ценой объектов недвижимости возвращалась клиентам. Оставшиеся деньги злоумышленники присваивали»,— рассказала о схеме хищений официальный представитель МВД Ирина Волк, добавив, что ущерб по делу превысил 50 млн руб.

Преступная группа была раскрыта в ходе совместной операции МВД и ФСБ. В отношении ее руководителя и двух его помощников возбуждено уголовное дело о преступном сообществе (ст. 210 УК РФ) и мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

Илья Николаев