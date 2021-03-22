Стала известна дата рассмотрения вопроса о приостановлении полномочий судей Новосибирского облсуда

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) назначила на 29 марта рассмотрение вопроса о приостановлении полномочий судей Новосибирского суда Риммы Шатовкиной и Инны Петруниной. С соответствующим представлением выступила и.о. председателя Новосибирского облсуда Елена Пилипенко, указывается на сайте ВККС. Что именно послужило причиной для обращения в ВККС, не сообщается. По всей видимости, это связано с тем, что ранее ВККС дала свое согласия на возбуждение уголовного дела по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в отношении Риммы Шатовкиной и по ст. 283 УК РФ (разглашение гостайны) против Инны Петруниной.

По версии следствия, Римма Шатовкина, которая ранее занимала должность председателя Новосибирского облсуда, разгласила тайну следствия о планируемых ФСБ обысках в управлении обладминистрации, где силовики выявили крупные хищения бюджетных средств. Подробности уголовного дела Инны Петруниной, являющейся председателем совета судей Новосибирской области, пока неизвестны.

Согласно ст. 13 «О статусе судей РФ», приостановление полномочий судьи за исключением случая, когда ему в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу, не влечет за собой прекращение выплаты судье жалования или уменьшение его размера. В 2016 году (декларации за последующие годы не опубликованы) доход госпожи Шатовкиной составил свыше 5,3 млн руб., госпожи Петруниной — 2,6 млн руб.

Илья Николаев