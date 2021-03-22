В Лесосибирске арестован директор управления горхозяйства, обвиняемый в халатности из-за которой погибли дети

Лесосибирский городской суд поместил под домашний арест директора муниципального учреждения «Управление городского хозяйства». Он обвиняется в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ), которая повлекла смерть четырех детей на пожаре. Он арестован до 18 мая.

Следствие считает, что глава учреждения ненадлежащим образом исполнял свои обязанности по содержанию жилищного фонда, учету его технического состояния. Следователи отмечают, что семья вселилась в аварийное здание самовольно. Однако руководством управления горхозяйства не были приняты меры по выселению их из такого жилья.

Пожар произошел 17 марта. По данным ГУ МЧС Красноярского края, в результате пострадали шесть человек, из них четверо погибли (дети 2, 5, 10, 17 лет), травмировано два человека , в том числе ребенок 12 лет.

Оксана Павлова