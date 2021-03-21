Уголовное дело возбуждено о хищении средств при строительстве детсадов в Новосибирской области

В Новосибирской области следователи выявили новый факт мошенничества при реализации нацпроекта «Демография». Речь идет о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство в регионе детских садов.

Следственное управление СКР по Новосибирской области сообщает, что при выполнении муниципального контракта, заключенного руководством МУП «Управление капитального строительства» и руководителем ООО «Масстройэлит» было организовано подписание фиктивных документов и приняты работы по водопонижению при строительстве детсада на 6,7 млн руб. Работы были оплачены, но не проведены.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Оно соединено с основным уголовным делом, возбужденном в отношении директора УКС по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Следственные органы считают, что руководством УКС в 2020 году с помощью подконтрольной фирмы были подготовлены фиктивные документы и приняты работы по строительству детсада на 5 млн руб. Установлено, что данные работы никем не производились и были оплачены.

Анна Егорова