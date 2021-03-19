FIFA осталась при деньгах

Международная федерация футбола (FIFA) в пятницу обнародовала ежегодный финансовый отчет. Из документа следует, что FIFA вполне спокойно перенесла ограничения, наложенные пандемией коронавируса. По крайней мере план по доходам на цикл 2019–2022 годов — почти $6,5 млрд — крупнейшая спортивная федерация мира почти наверняка выполнит.

Международная федерация футбола сообщила в своем ежегодном финансовом отчете о том, что последствия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, ударили по ней не так сильно, как ожидалось. Так, FIFA планирует все-таки выполнить план по доходам на цикл 2019–2022 годов (он завершится чемпионатом мира, который в следующем году примет Катар) и заработать за это время $6,44 млрд. Контрактами на данный момент уже подтверждены $5,1 млрд от означенной суммы.

Все это несмотря на то, что в 2020 году FIFA несла незапланированные расходы. В общей сложности затраты федерации составили $1,04 млрд. Из них $270 млн — гранты футбольным структурам по всему миру (в FIFA входит 211 национальных федераций), выделявшиеся им на поддержание финансовой стабильности. Кроме того, $10 млн FIFA пожертвовала Всемирной организации здравоохранения.

Всего же за год, в том числе из-за коронавирусных затрат, резервы FIFA снизились на внушительные $705 млн. Тем не менее благодаря ранее накопленному запасу прочности они остались на весьма солидном уровне — почти $1,9 млрд.

Отчасти помогло то, что FIFA перешла в режим удаленной работы. В отсутствие командировок сотрудников заметно упали расходы на административные нужды. Они составили в 2020 году $169 млн, что на $42 млн меньше, чем было зарезервировано в 2019-м при формировании бюджета на следующий год. Сэкономить позволила также отмена молодежных турниров и ряда конференций.

В докладе отмечается также, что основной продукт FIFA — собственно чемпионат мира — продается хорошо. На данный момент FIFA уже получила 92% от запланированного от проведения катарского турнира дохода от реализации прав на телетрансляции. Правда, продажа спонсорских пакетов пока идет не так активно, как перед первенством мира 2018 года, которое прошло в России.

В FIFA сообщили также и доходах руководства федерации.

Базовая зарплата президента FIFA Джанни Инфантино составила $2,1 млн. Еще $1 млн он получил в виде бонуса. В итоге его доход по сравнению с 2019 годом не изменился. Генсек FIFA Фатьма Самура получила куда меньшую прибавку к зарплате — всего $54 тыс. Ее суммарный доход по основному месту работы составил $1,7 млн. Отмечается также, что главы всех конфедераций, входящих в FIFA, помимо зарплаты в своих федерациях получили еще по $300 тыс. и средства на покрытие ряда расходов. Минимальная выплата для членов Совета FIFA составила $250 тыс. после уплаты налогов.

Арнольд Кабанов