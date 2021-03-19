В Кургане осудили экс-руководителей дорожного МУП за растрату 40 млн рублей

Курганский городской суд вынес приговор экс-директор и бывшему главному бухгалтеру МУП «Специализированное дорожное предприятие», обвиняемых в растрате 40 млн руб.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области, суд установил, что руководители муниципального предприятия создали две подконтрольные коммерческие организации, учредителями которых выступали их близкие родственники. В 2011-2015 годах соучастники оформили фиктивные документы о приобретении излишков строительных материалов у одной из аффилированных компаний на сумму более 6,5 млн руб. Кроме того, через подконтрольное юридическое лицо они сдавали в аренду МУПу автотранспорт по завышенным ценам. В результате предприятию был причинен ущерб на сумму более 28 млн руб. В этот же период директор и главбух создали еще одну подконтрольную им посредническую фирму для получения личной выгоды. У этой компании дорожный МУП закупал битум по цене значительно выше прямых поставок. Таким способом соучастники получили еще 5 млн руб.

Курганский городской суд признал каждого из них виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата). Экс-директору назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы, бывшему главбуху – семь лет. Каждый будет отбывать срок в колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с них сумму ущерба. Приговор не вступил в законную силу.