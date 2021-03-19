Как меняются инвестиционные привычки россиян

Темпы инфляции и низкая ключевая ставка Центробанка РФ изменили инвестиционные привычки россиян. Об этом рассказали участники конференции «Коммерсантъ-Уфа» «Не прошло и года: влияние пандемии на общество и бизнес», которая состоялась 17 марта в ВДНХ-ЭКСПО Уфа. При этом уже в ближайшие дни эксперты ожидают корректировки ключевой ставки в большую сторону.



На сегодняшний день ключевая ставка установлена Центробанком на уровне 4,25% — это исторический минимум. Такая политика Центробанка позволила участникам фондового рынка объявить о том, что 2020 год оказался очень успешным для этой сферы. По словам директора уфимского филиала «БКС Мир инвестиций»*, кандидата экономических наук Вадима Болтырова, этот показатель благоприятен для финансового рынка, поскольку позволяет компаниям привлекать более дешевые кредитные средства, а денежная наличность, выходящая на рынок, формирует дополнительный спрос на финансовые активы.

«Капитал всегда ищет, где он может быть применен наиболее эффективно. И на сегодняшний день капитал голосует за акции и видит там для себя больший потенциал. Ставки по депозитам на уровне 4–5% не покрывают реальную инфляцию. Поэтому, да простят меня банки, банковский депозит на сегодняшний день — это тот финансовый инструмент, который гарантированно приносит убыток с точки зрения покупательской способности денег. Поэтому идет переток средств с депозитных счетов на альтернативные инструменты», — считает господин Болтыров.

Для того чтобы фондовый рынок сохранил темпы роста, необходимо, чтобы ключевая ставка не росла резкими темпами, как это было в конце 2014 — начале 2015 гг., уверен эксперт. «Сейчас индекс ММВБ показал свой исторический максимум, преодолев отметку в 3600. Что касается российского рынка — здесь влияют и другие факторы: насколько быстро мы выйдем из ситуации пост-ковида, насколько быстро пройдет вакцинация, когда будут сняты ограничения, замедляющие рост экономики. По прогнозам мировых экономистов, сложности и падения 2020 года будут отыграны в течение полутора-двух лет. Поэтому потенциал роста есть», — отметил Вадим Болтыров.

По статистике, в 2020 году количество частных инвесторов на российском фондовом рынке удвоилось и на сегодняшний день составляет порядка 7 млн человек. Компания «БКС Мир инвестиций» предлагает пройти небольшой опрос, который поможет выявить ожидания инвесторов. Каждый респондент получит макроэкономический обзор по экономике России на 2021 год.