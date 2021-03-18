В Ярославле задержали подростка, пытавшегося изнасиловать девочку

В Ярославле правоохранительные органы задержали 16-летнего местного жителя, который подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности личности, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Ярославской области.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в Ярославле 16 марта по факту нападения педофила на 13-летнюю девочку возбудили уголовное дело. Нападение произошло в подъезде многоэтажного жилого дома во Фрунзенском районе Ярославля. Неизвестный человек нанес удар по голове девочке, после чего пытался ее изнасиловать.

В пресс-службе рассказали, что поиском подозреваемого занимались следователи, криминалисты и сотрудники уголовного розыска.

«Благодаря совместной работе, подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался 16-летний местный житель. Под тяжестью неопровержимых доказательств он признался в совершенном преступлении и дал признательные показания»,— рассказали в пресс-службе регионального следственного управления.

В пресс-службе отметили, что сейчас в отношении подозреваемого проводятся необходимые следственные действия. Также решается вопрос об избрании в отношении задержанного подростка меры пресечения. В следственном управлении уточнили, что расследование уголовного дела продолжается.

Дарья Сабаева