Сегодня исполняется 74 года генеральному директору Большого театра Владимиру Урину

Его поздравляет оперный певец и дирижер, основатель ежегодного международного конкурса оперных певцов «Опералия» Пласидо Доминго:

— Дорогой Владимир! Хочу искренне поздравить Вас с днем рождения!!! Надеюсь, что Вы замечательно отметите этот праздник. Для меня стало удачей работать с Вами и с Вашей прекрасной командой на исторической сцене Большого театра. Ваш энтузиазм к занятию искусством, обращенным к публике, стал той направляющей силой, которая вдохновляет театр, дает ему возможность процветать и двигаться вперед, особенно в это исторически трудное время, когда пандемия коронавируса парализовала столь многие театры по всему миру. Горячо люблю Ваш театр, Вашу труппу и Вашу публику. Мне радостно и почетно иметь возможность регулярно выступать вместе с Вами в этом сезоне. Желаю Вам счастья и отменного здоровья, а Большому театру — преуспевания. Искренне Ваш!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»