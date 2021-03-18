Уголовные риски бизнеса и корпоративных юристов

В Челябинске 18 марта открылся двухдневный юридический форум «Минимизация рисков бизнеса в сфере государственного регулирования». Его организовали адвокатское бюро «КРП» (Челябинск) и консалтинговая компания «Ком-Юнити» (Москва). Перед участниками выступили адвокаты, представители юридической науки, известные корпоративные юристы из столицы. Присутствовали и представители регулирующих органов.



На площадке форума прошла конференция «Коммерсантъ – Южный Урал», посвященная уголовным рискам для бизнесменов и корпоративных юристов. Дело в том, что российское законодательство построено так, что уголовное право практикуют и в полной мере с ним знакомы только адвокаты. На предприятиях работают корпоративные юристы, сфера компетенция которых – гражданское право, госрегулирование, другие разделы, которые нужны бизнесу. И те риски, которые видят адвокаты, корпоративные юристы не всегда замечают. Те ситуации, на которые правоохранительные органы смотрят как на повод для уголовных дел, они рассматривают через призму административных, гражданско-правовых отношений и где-то могут допустить ошибки. Между тем любое уголовное преследование сильно бьет по компании, и даже если в итоге все удается уладить, сам факт начала расследования имеет репутационные последствия для бизнеса.

Евгений Ковалев, управляющий партнер адвокатского бюро «КРП», считает, что необходим диалог между государством и бизнесом. Но трактовать букву закона можно по-разному. У каждого регулятора свой подход, свои внутренние регламенты. Понимание логики правоохранителей – необходимая задача для бизнеса, но пока коммуникация не складывается.

«Регуляторные органы все больше заходят во внутреннюю жизнь компаний. Меняются правила, и мы, адвокаты, осуществляя свою профессиональную деятельность, часто сталкиваемся с проблемами предприятий. И мы видим, что регуляторные органы живут в своем мире, предприятия – в своем. Для того, чтобы достичь взаимопонимания между государством и бизнесом, нужна какая-то площадка, на которой об этом будут говорить, делиться опытом как положительным, так и отрицательным.

Деятельность правоохранительных органов приобретает в своих подходах яркие черты репрессивности. В каждой профессии – что юриста, что следователя – есть элементы профессиональной деформации. Для правоохранителя главное – поймать. Страшно становится, когда эта деформация превращается в норму поведения. И правоохранителей становится все больше и больше. Новые должности, новые подразделения. Складывается ощущение, что когда в стране появляется больше генералов, им не хватает войн.

Сейчас у нас создание юридического лица в глазах следственных органов выглядит как создание организованной группы лиц для осуществления преступного умысла».

Михаил Кириенко, адвокат, партнер, руководитель уголовной практики адвокатского бюро «КРП», говорит о том, что корпоративные юристы все чаще включаются в качестве «консильери» в состав высшего менеджмента предприятий. Но при существующем тренде переноса хозяйственных споров, взаимоотношений в сферу уголовно-правовых часто не понимают истинных последствий проверок.

«Правоохранительные органы нашли короткий путь от результатов работы контролирующих органов к уголовному преследованию в отношении лиц, принимающих решения и корпоративных юристов. А именно юристы оказываются «на передовой» во время проверок. И недооценка переквалификации административной ответственности в уголовное дело зачастую приводит к тому, что именно юристы и директора «идут» по статьям Уголовного кодекса».

Денис Саушкин, адвокат, партнер, управляющий партнер московского адвокатского бюро «ЗКС», видит опасность для всего юридического сообщества, прежде всего, в «завинчивании гаек» при работе с госконтрактами.

«Следственные органы все чаще трактуют работу по госконтрактам как мошенническую. Это тренд последних трех лет. В России существует ряд «звонких» дел, которые связаны как раз –таки с привлечением к ответственности сотрудников юридических департаментов. За этими делами следит все юридическое сообщество, потому что если будут вынесены обвинительные приговоры, и они устоят в Верховном суде, это развяжет руки следственным органам для квалификации сделок, основанных на открытых конкурсных процедур с точки зрения некоего стороннего «эксперта»».

Вячеслав Леонтьев, адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Леонтьев и партнеры» привел примеры, когда между проверяющими органами и бизнесом происходит парадоксальное непонимание очевидных, казалось бы, вещей.

«Печально, что Верховный суд разъяснил: при работе с госконтрактами в случае хищения вменяется вся сумма контракта. Проще говоря, когда контракт на 100 рублей, а экспертная стоимость товара – 90 рублей, вменяются все 100. Потому что умысел якобы был на все 100, хотя украли только 10. То есть возникает ситуация, когда государство зарабатывает на привлечении к уголовной ответственности. И бизнес, осознавая эти риски, зачастую не слушает юристов, которые объясняют, за что могут привлечь к ответственности. Бизнес говорит: «Так, давайте работаем, а там посмотрим, может, и не посадят».

Причем доходит до курьезов. Вас могут привлечь к ответственности, даже если вы перевыполнили техническое задание закупки. Конкретный пример: заказали компьютеры в школу. Предприниматель не нашел те, что указаны в ТЗ, их просто перестали выпускать, и закупил более современные, не изменяя цены контракты. Правоохранители обвинили его в хищении, поскольку условия ТЗ нарушены, а значит, есть умысел на хищение. С точки зрения бизнеса – абсурд. С точки зрения правоохранителя – обоснованное уголовное дело.

Следствие считает, что может регулировать все новые вопросы: стоимость услуг и работ, налогообложение. У меня ощущение, что минэкономразвития мы можем исключить из процесса, просто оставить СК, МВД, ФСБ, и они смогут справиться с регулированием бизнеса в полной мере, как иногда думают наши законодатели».