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Масленица в усадьбе «Скорняково-Архангельское»











В теплый воскресный день 14 марта в усадьбе «Скорняково-Архангельское» в Липецкой области прошло одно из самых ярких мероприятий сезона — празднование широкой Масленицы.

Для юных гостей мероприятия был организован мастер-класс по изготовлению оловянных солдатиков. Дети смогли вживую увидеть процесс литья и сами сделать игрушки Фото: Владислав Казьмин и Алена Малина Для взрослых участников праздника реконструкторы военно-исторического клуба «ИЕОК» провели показательные выступления, каждый желающий смог сразиться на мечах и показать своё мастерство в метании копий. Фото: Владислав Казьмин и Алена Малина Для гостей работала фотозона, где каждый гость мог сделать красивые фотографии с реквизитом 16 века в окружении воинов клуба «ИЕОК». Фото: Владислав Казьмин и Алена Малина Весельем, шумом и плясками провожаем масленицу. Фото: Владислав Казьмин и Алена Малина Организаторы мероприятия постарались передать атмосферу и быт 19 века, показать, как отмечали этот старинный праздник на Руси. Фото: Владислав Казьмин и Алена Малина Показательные выступления военно-исторического клуба «ИЕОК», участников фестиваля «Русборг». Фото: Владислав Казьмин и Алена Малина Самых маленьких гостей мероприятия развлекали шуты и скоморохи, профессиональные артисты. Фото: Владислав Казьмин и Алена Малина Какая масленица без традиционных русской забавы — перетягивания каната? Фото: Владислав Казьмин и Алена Малина Детский мастер-класс по изготовлению оловянных солдатиков в зоне зала Галерея. Фото: Владислав Казьмин и Алена Малина Каждый желающий мог сделать атмосферные фотографии с артистами и участниками театральных постановок. Фото: Владислав Казьмин и Алена Малина В зале Галеря для юных участников праздника был организован интерактивный детский театр по сюжетам русских народных сказок. Фото: Владислав Казьмин и Алена Малина Одной самых популярных забав на Масленицу всегда служил масленичный столб, являвшийся украшением всего празднества. Самых ловких ждали призы от усадьбы «Скорняково-Архангельское». Фото: Владислав Казьмин и Алена Малина Яркая ведущая подбадривает участников конкурса «Масленичный Столб». Фото: Владислав Казьмин и Алена Малина Гости собираются провожать масленицу хороводами и плясками. Фото: Владислав Казьмин и Алена Малина Атмосфера праздника завораживает. Фото: Владислав Казьмин и Алена Малина Традиционный обряд проводов масленицы. Фото: Владислав Казьмин и Алена Малина Масленичные забавы. Фото: Владислав Казьмин и Алена Малина Кульминацией праздника стало огненное шоу и сжигание чучела масленицы. Фото: Владислав Казьмин и Алена Малина За игрой огня завороженно наблюдали и взрослые, и дети. Фото: Владислав Казьмин и Алена Малина Яркое и зрелищное огненное шоу, давно полюбившееся всем гостям праздника. Фото: Владислав Казьмин и Алена Малина Артисты елецкой школы искусств на мероприятии в усадьбе «Скорняково-Архангельское». Фото: Владислав Казьмин и Алена Малина Главные герои праздничных мероприятий в усадьбе. Фото: Владислав Казьмин и Алена Малина

Традиционно программа мероприятия была яркой и насыщенной. На нескольких площадках работали аниматоры, артисты, ставились театрализованные постановки по мотивам русских народных сказок и произведений Чехова. Для детей были организованы различные мастер-классы, интерактивные театрализованные представления, ремесленная мастерская.

А кульминацией праздника стало огненное шоу и сжигание чучела Масленицы.