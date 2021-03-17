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Масленица в усадьбе «Скорняково-Архангельское»

В теплый воскресный день 14 марта в усадьбе «Скорняково-Архангельское» в Липецкой области прошло одно из самых ярких мероприятий сезона — празднование широкой Масленицы.


Традиционно программа мероприятия была яркой и насыщенной. На нескольких площадках работали аниматоры, артисты, ставились театрализованные постановки по мотивам русских народных сказок и произведений Чехова. Для детей были организованы различные мастер-классы, интерактивные театрализованные представления, ремесленная мастерская.

А кульминацией праздника стало огненное шоу и сжигание чучела Масленицы.

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