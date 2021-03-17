Масленица в усадьбе «Скорняково-Архангельское»

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В теплый воскресный день 14 марта в усадьбе «Скорняково-Архангельское» в Липецкой области прошло одно из самых ярких мероприятий сезона — празднование широкой Масленицы.
Для юных гостей мероприятия был организован мастер-класс по изготовлению оловянных солдатиков. Дети смогли вживую увидеть процесс литья и сами сделать игрушки
Фото: Владислав Казьмин и Алена Малина
Для взрослых участников праздника реконструкторы военно-исторического клуба «ИЕОК» провели показательные выступления, каждый желающий смог сразиться на мечах и показать своё мастерство в метании копий.
Фото: Владислав Казьмин и Алена Малина
Для гостей работала фотозона, где каждый гость мог сделать красивые фотографии с реквизитом 16 века в окружении воинов клуба «ИЕОК».
Фото: Владислав Казьмин и Алена Малина
Весельем, шумом и плясками провожаем масленицу.
Фото: Владислав Казьмин и Алена Малина
Организаторы мероприятия постарались передать атмосферу и быт 19 века, показать, как отмечали этот старинный праздник на Руси.
Фото: Владислав Казьмин и Алена Малина
Показательные выступления военно-исторического клуба «ИЕОК», участников фестиваля «Русборг».
Фото: Владислав Казьмин и Алена Малина
Самых маленьких гостей мероприятия развлекали шуты и скоморохи, профессиональные артисты.
Фото: Владислав Казьмин и Алена Малина
Какая масленица без традиционных русской забавы — перетягивания каната?
Фото: Владислав Казьмин и Алена Малина
Детский мастер-класс по изготовлению оловянных солдатиков в зоне зала Галерея.
Фото: Владислав Казьмин и Алена Малина
Каждый желающий мог сделать атмосферные фотографии с артистами и участниками театральных постановок.
Фото: Владислав Казьмин и Алена Малина
В зале Галеря для юных участников праздника был организован интерактивный детский театр по сюжетам русских народных сказок.
Фото: Владислав Казьмин и Алена Малина
Одной самых популярных забав на Масленицу всегда служил масленичный столб, являвшийся украшением всего празднества. Самых ловких ждали призы от усадьбы «Скорняково-Архангельское».
Фото: Владислав Казьмин и Алена Малина
Яркая ведущая подбадривает участников конкурса «Масленичный Столб».
Фото: Владислав Казьмин и Алена Малина
Гости собираются провожать масленицу хороводами и плясками.
Фото: Владислав Казьмин и Алена Малина
Атмосфера праздника завораживает.
Фото: Владислав Казьмин и Алена Малина
Традиционный обряд проводов масленицы.
Фото: Владислав Казьмин и Алена Малина
Масленичные забавы.
Фото: Владислав Казьмин и Алена Малина
Кульминацией праздника стало огненное шоу и сжигание чучела масленицы.
Фото: Владислав Казьмин и Алена Малина
За игрой огня завороженно наблюдали и взрослые, и дети.
Фото: Владислав Казьмин и Алена Малина
Яркое и зрелищное огненное шоу, давно полюбившееся всем гостям праздника.
Фото: Владислав Казьмин и Алена Малина
Артисты елецкой школы искусств на мероприятии в усадьбе «Скорняково-Архангельское».
Фото: Владислав Казьмин и Алена Малина
Главные герои праздничных мероприятий в усадьбе.
Фото: Владислав Казьмин и Алена Малина
Традиционно программа мероприятия была яркой и насыщенной. На нескольких площадках работали аниматоры, артисты, ставились театрализованные постановки по мотивам русских народных сказок и произведений Чехова. Для детей были организованы различные мастер-классы, интерактивные театрализованные представления, ремесленная мастерская.
А кульминацией праздника стало огненное шоу и сжигание чучела Масленицы.
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