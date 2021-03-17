Губернатор Новосибирской области: майские праздники планируется провести в доковидном формате

Власти Новосибирской области планируют провести предстоящие майские праздники в «традиционном формате», в том числе с парадом и маршем «Бессмертного полка». Как рассказал губернатор Александр Травников, в дальнейшем планируется вакцинация участников и организаторов парада, чтобы «они не выбыли из мероприятия».

«Мы будем, конечно, ориентироваться на эпидобстановку, но готовимся к полноценному проведению. Какие-то ограничения будут действовать. Например, та же социальная дистанция»,— сказал губернатор.

По его словам, чтобы снизить эпиднагрузку и провести праздники, еще, как минимум, полтора месяца ограничения отменять не будут.

В прошлом году парад Победы в Новосибирске из-за коронавируса перенесли с мая на июнь. Он проходил без зрителей, а центральную часть города перекрыли. Жители могли посмотреть только онлайн-трансляцию мероприятия. На трибунах, в основном, присутствовали военнослужащие, чьи подразделения принимали участие в параде.

Юлия Сасевич