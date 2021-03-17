Полиция Красноярска задержала женщину, сообщившую о бомбе в телекомпании

Сотрудники правоохранительных органов Красноярского края задержали 26-летную жительницу Сосновоборска, подозреваемую в заведомо ложном сообщении о минировании здания одной из телекомпаний. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, подозреваемая, которая уже была ранее судима за телефонный терроризм, призналась, что звонок о минировании сделала из хулиганских побуждений.

16 марта в дежурную часть полиции поступило сообщение от представителя одной из телекомпаний краевого центра о том, что в редакцию поступила информация, что в здании находится опасный предмет. На место были направлены наряды полиции и кинолог со служебной собакой, обученной на поиск взрывчатых веществ. «В ходе обследования помещений телекомпании ничего угрожающего жизни и здоровью граждан обнаружено не было»,— рассказали в полиции, отметив, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Илья Николаев