Минтруда и соцразвития Новосибирской области попросило СКР проверить Обской психоневрологический интернат

Министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов направил письмо в СКР с просьбой инициировать доследственную проверку в Обском психоневрологическом интернате после сообщений СМИ о якобы истязании воспитанника. «Министерство заинтересованно в максимально быстром и всестороннем разборе ситуации»,— сказал министр.

Ранее местные СМИ опубликовали историю жительницы, которая забрала 21-летнего сына-инвалида из учреждения. По ее словам, причиной послужило якобы ненадлежащее отношение к пациентам. Она заявила, что сын был в синяках и ссадинах.

Также министерство начало собственную проверку учреждения. Как уточняется на сайте правительства, по данному случаю направят обращение о принятии участия в работе комиссии в стационарном учреждении в аппарат уполномоченного по правам человека в области, правоохранительные и контрольно-надзорные органы.

«Комиссия проверит соблюдение установленных правил содержания людей с инвалидностью, организацию питания и реабилитационного процесса, обеспечение безопасности пребывания проживающих в учреждении. Дополнительно будет проведен опрос сотрудников, проверена документация и данные системы видеонаблюдения»,— говорится в сообщении правительства. Результаты проверки направят правоохранителям.

Юлия Сасевич