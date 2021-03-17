Суд над главой Томска отложили из-за его состояния здоровья

Советский райсуд Томска отложил на 8 апреля рассмотрение уголовного дела в отношении главы города Ивана Кляйна в связи с состоянием здоровья обвиняемого. Об этом сообщили его защитники. «Иван Кляйн не был доставлен в суд по состоянию здоровья. По документам, предоставленным НИИ онкологии, средние сроки выписки его из больницы после проведенной операции составят его около трех недель»,— заявила адвокат Марина Вихлянцева.

Иван Кляйн обвиняется Следственным комитетом РФ (СКР) в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и двух эпизодах превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). По версии следствия, с момента прихода во власть в октябре 2013-го и вплоть до своего задержания в ноябре 2020 года градоначальник покровительствовал компании ОАО «Томское пиво», основным акционером которой он сам и является.

Кроме того, по версии следствия, глава Томска дал указание подчиненным предоставить его дочери земельный участок площадью 850 кв. м в городе без проведения торгов и подписал необходимое для этого постановление.

Также в деле говорится, что в 2016 году градоначальник помешал местному предпринимателю Ринату Аминову получить земельный участок, примыкающий к заводу «Томское пиво». Там коммерсант собирался возвести жилые высотки. Обвинения в свой адрес Иван Кляйн отрицает.

5 февраля 2021 года чиновника перевели из СИЗО в НИИ онкологии, где ему была проведена операция. 2 марта суд изменил главе Томска меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

Илья Николаев