Преступная группа из Новосибирска вывела за рубеж 95 млн рублей

В Новосибирской области пресечена деятельность организованной преступной группы из шести человек, занимавшейся незаконным выводом валюты за рубеж. В период с 2019 по 2020 годы через транзитные операции ими было выведено в Китай, Тайланд, Германию, Японию, ОАЭ и другие страны не менее 95 млн руб., сообщает следственное управление СКР по Новосибирской области.

Валютные операции проводились через подконтрольных физических лиц, при этом в один из банков Новосибирска предоставлялись недостоверные документы об основаниях, целях и назначениях переводов.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо крупном размере, организованной группой). Фигуранты задержаны, им предъявлены обвинения.

Оксана Павлова