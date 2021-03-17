Четверо детей погибли при пожаре в Красноярском крае

При пожаре в деревянном многоквартирном доме в Лесосибирске Красноярского края погибли четверо детей, еще два человека пострадали, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в среду.

«В результате пожара пострадали шесть человек, из них четверо погибли (дети 2, 5, 10, 17 лет), травмировано два человека , в том числе ребенок 12 лет", - уточняет ведомство.

Сообщение о возгорании в двухэтажном трехподъездном доме поступило в 04:28 по местному времени (00:28 мск), к восьми утра пожар был полностью ликвидирован.

Причина пожара устанавливается. С матерью детей работает психолог МЧС России.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Прокуратура края организовала проверку в связи с пожаром.

Правоохранителями будет дана оценка деятельности органов, отвечающих за профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Дарья Решетникова