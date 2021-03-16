В Красноярске суд рассмотрит дело о падении инвалида-колясочника с трапа самолета в аэропорту

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР направило в суд уголовное дело о падении инвалида колясочника с трапа самолета в аэропорту Емельяново. Об этом сообщила официальный представитель управления Наталия Чернакова. Инцидент, который будет рассматриваться суде, произошел 9 сентября 2018 года. Агент по организации обслуживания пассажиров специальных категорий аэропорта Емельяново помогал инвалиду-колясочнику с посадкой в самолет ATR 42-500, вылетающий в Северо-Енисейск.

Перед посадкой агент пересадил пассажира из его инвалидного кресла в кресло-коляску и начал его транспортировку на борт воздушного судна. Пассажир выпал из кресла-коляски и упал через перила трапа самолета на бетонное покрытие аэродрома. Он получил множественные травмы. Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пассажиру).

Обвиняемой по нему привлекли начальника службы пассажирских перевозок аэропорта.

По версии следствия, она дала указание агенту использовать кресло-коляску, которое не было предназначено для поднятия пассажиров с ограниченными возможностями на борт самолета. Кресло не обеспечивало надлежащую фиксацию пассажира при подъеме и перемещении по трапу.

Илья Николаев