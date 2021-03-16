Бывший спецназовец ушел из-под ареста

В Алтайском крае объявлен в розыск бывший спецназовец ГРУ Генштаба и в прошлом предводитель банды Валерий Вобликов. Экс-разведчик сбежал из-под домашнего ареста, опасаясь, что апелляционный суд может пересмотреть в отношении него приговор. В январе 2021 года Валерию Вобликову назначили семь лет и десять месяцев лишения свободы за разбой, но освободили от наказания в связи с инвалидностью: у экс-спецназовца сильно испортилось зрение. На счету Валерия Вобликова это уже третий побег. В 2005 году он сбежал из РОВД в Ярославле, раскидав нескольких милиционеров, а в июне 2006-го совершил побег из СИЗО Новосибирска.



В Алтайском крае значительные силы правоохранительных органов брошены на розыск Валерия Вобликова, совершившего побег из-под домашнего ареста. Об этом рассказали в силовых ведомствах региона. Ориентировки с фотографией Вобликова в анфас и профиль разосланы в аэропорты и вокзалы. Среди особых примет в ориентировке значится, что у беглеца почерневшие зубы и поврежден правый глаз. Полицейские отработали места возможного нахождения бывшего спецназовца в Алтайском крае и Новосибирске, однако поймать его до сих пор не удалось.

19 января 2021 года Косихинский райсуд Алтайского края признал Валерия Вобликова виновным в организации разбойного нападения (ст. 33, ст. 162 УК РФ) на усадьбу фермера и приговорил к семи годам и десяти месяцам лишения свободы. Однако от наказания бывшего спецназовца освободили в связи с тяжелым заболеванием глаз. До вступления приговора в законную силу меру пресечения бывшему спецназовцу оставили прежней — домашний арест.

Как рассказала „Ъ-Сибирь“ прокурор апелляционного отдела краевой прокуратуры Светлана Киреенко, посчитав приговор несправедливым, ведомство обжаловало его в вышестоящей судебной инстанции. По информации краевого суда, из описательно-мотивировочной части приговора судебная коллегия исключила ряд смягчающих вину обстоятельств (активное содействие раскрытию и расследованию преступления) и назначила Валерию Вобликову десять лет реального лишения свободы в колонии особого режима. Также суд постановил взять обвиняемого под стражу. Рискуя оказаться за решеткой, бывший военный разведчик совершил побег.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о побеге из-под ареста (ст. 313 УК РФ, наказание по ней — до пяти лет заключения). Подробности инцидента пока не известны. В пресс-службе регионального управления ФСИН не смогли оперативно ответить на запрос „Ъ-Сибирь“. Силовики не исключают, что у экс-спецназовца могли быть сообщники: из-за плохого зрения Валерий Вобликов вряд ли мог обходиться без посторонней помощи.

51-летний Валерий Вобликов хорошо известен правоохранительным органам. В начале 2000-х годов бывший командир взвода ГРУ Генштаба, побывавший в нескольких горячих точках, возглавлял опасную банду, действовавшую в Новосибирске. Налетчики грабили квартиры состоятельных горожан. С марта 2004 года по апрель 2005-го группировка совершила около 15 схожих по почерку нападений. Двое из них закончились смертью потерпевших. В 2005 году Валерия Вобликова поймали в Ярославле. В райотделе милиции, куда его доставили, двухметровый Валерий Вобликов раскидал нескольких милиционеров и ретировался. Спустя несколько дней спецназовца поймали вновь, на этот раз в Костромской области, где он снял квартиру.

Господина Вобликова конвоировали в Новосибирск и водворили в СИЗО, откуда летом 2006 года он также сбежал. Устроить побег ему помог младший брат Дмитрий. По поддельным документам он не раз навещал родственника в тюрьме, где они обговаривали детали побега. Вобликов-младший, одетый точно так же, как брат, получил очередное свидание с родственником и остался вместо него в тюрьме. Вобликов-старший по пропуску младшего брата, миновав несколько пунктов контроля, спокойно вышел на свободу и поймал такси. Подмену спустя несколько часов обнаружил один из надзирателей. Поиск спецназовца занял примерно месяц. За побег из СИЗО Валерия Вобликова приговорили к трем годам. В последующем суд добавил спецназовцу еще 16 лет за совершенные бандой разбойные нападения (162 УК), грабежи (ст. 161), кражи (ст. 158 УК) и убийства (ст. 105). Дмитрию Вобликову за соучастие в побеге присудили один год и два месяца колонии общего режима. Выйти на свободу Валерий Вобликов должен был только в 2025 году. В месте заключения бывший военный разведчик почти ослеп, в связи с чем его освободили от отбывания оставшейся части срока.

Константин Воронов