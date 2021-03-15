Обстановка по COVID-19 остается напряженной на четырех территориях Ростовской области

По итогам еженедельного санитарно-эпидемиологического мониторинга, в Гуково, Зверево, Багаевском и Красносулинском районах обстановка с коронавирусом остается напряженной. Эти территории попали в «красную» зону санитарной карты. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

В «зеленую» зону попали Каменск-Шахтинский, Заветинский, Зимовниковский район, Кашарский, Куйбышевский, Мясниковский, Обливский, Октябрьский, Ремонтненский, Родионово-Несветайский, Сальский, Усть-Донецкий, Целинский и Цимлянский районы. Остальные территории вошли в «желтую» зону.

С февраля в Ростовской области действует карта, которая формируется по системе «Светофор». Она формируется по следующим критериям: заболеваемость на 100 тыс. населения за предыдущую неделю, заболеваемость внебольничной пневмонией, уровень тестирования населения, процент использованной вакцины, загруженность коечного фонда для лечения пациентов с подозрением на коронавирус, соблюдение ограничительных мер. По итогам анализа территориям присваивается соответствующий цвет — зеленый, жёлтый или красный. Кроме того, карта помогает принимать решения по ослаблению коронаврусных ограничений на территориях региона.

Наталья Шинкарева