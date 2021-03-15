В 2021 году «Т Плюс» восстановит более 18 км изоляции тепловых сетей в Прикамье

Энергетики ООО «Пермская сетевая компания» подвели итоги работы по восстановлению изоляции тепловых сетей. В минувшем году в Перми, Краснокамске и Березниках энергокомпания обновила изоляцию 2 км теплопроводов. На эти цели было направлено 11 млн рублей. Модернизация позволила снизить уровень тепловых потерь и повысить надежность теплоснабжения потребителей.

В этом году «Пермская сетевая компания» планирует восстановить 18,2 км тепловой изоляции. Работы пройдут в рамках летней ремонтной кампании, их стоимость составит 142 млн рублей.

Напомним, что обновление изоляции тепловых сетей входит в обязательную ежегодную ремонтную программу по подготовке к отопительному сезону. Для проведения таких работ выбираются участки распределительных сетей, от которых запитано наибольшее количество многоквартирных домов и социальных объектов. Это позволяет существенно повысить качество услуг отопления и горячего водоснабжения.

Так, перед стартом отопительного сезона 2020/2021 года была восстановлена теплоизоляция на теплопроводах длиной 0,8 км в микрорайоне Кислотные дачи – на улицах Краснодонской, Генерала Черняховского, Можайской, Молдавской, Ракитной и в Талицком переулке. Предпринятые шаги позволили дополнительно повысить энергоэффективность теплосетевых коммуникаций, по которым тепло поступает жителям Перми.

Энергокомпания напоминает, что в Пермском крае проблема хищений и порчи изоляции тепловых сетей является очень острой. Из-за противоправных действий лиц без определенного места жительства трубы остаются без верхнего защитного слоя. Компанией проводятся регулярные осмотры теплопроводов, в том числе совместно с правоохранительными органами.

Пермский филиал «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в четырех городах Пермского края – Перми, Краснокамске, Чайковском и Березниках. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, а также гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. В контур управления Пермского филиала входят также теплоснабжающие компании: АО «Березниковская сетевая компания», ООО «ИнвестСпецПром» (г. Чайковский) и ООО «Пермская сетевая компания» – основной поставщик тепловой энергии в г. Перми. Установленная электрическая мощность филиала – 1423,1 МВт, тепловая мощность – 5854,7 Гкал/ч.