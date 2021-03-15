В Сибири проходят акции в поддержку Навального

Сегодня в ряде городов Сибири проходят несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

В Новосибирске шествие сторонников объединило более 2 тыс. человек. Штаб оппозиционера в Новосибирске сообщает о 10 тыс. участников шествия. По данным корреспондента “Ъ-Сибирь”, на станции метро «Красный проспект», откуда сторонники Навального планировали начать несанкционированную акцию, дежурят сотрудники полиции. Задержано несколько человек. Участники шествия сообщают о том, что пешеходное движение по Красному проспекту перекрыто. Также перекрыто полностью пешеходное движение возле областного правительства. По данным корреспондента “Ъ-Сибирь”, на центральной площади города – площади Ленина – установлены заграждения, стоят машины Росгвардии. Участники шествия пришли в Первомайский сквер напротив мэрии Новосибирска. По предварительным оценкам, собравшихся в сквере было около 1 тыс. человек.

Позднее, пресс-служба ГУ МВД РФ по Новосибирской области, сообщила, что в несанкционированном мероприятии приняли участие 1,3 тыс. человек, в райотделы полиции были доставлены 154 участника акции.

В Томске на несанкционированную акцию, по оценкам "Ъ-Сибирь", собралось более 500 человек, которые потребовали освободить Алексея Навального. Как сообщил в Telegram-канале местный штаб Алексея Навального, полиция задержала депутатов городской думы Артема Канарева, Ксению Фадееву и Артема Фатеева. Ксения Фадеева в своем Telegram-канале написала о задержании в городе не менее восьми человек.

Штаб оппозиционера в Кемерове сообщает, что центр города перекрыт полицией: «На площади Советов ОМОН. Пешеходный переход к площади Советов закрыли ограждением».

В Красноярске на акции собралось более 1 тыс. человек. Центральная площадь города окружена завалами снега. Полиция предупреждает участников о том, что «проведение мероприятия не согласовано», требует прекратить «совершение противоправных действий и разойтись» и оттесняет собравшихся от площади. Участники акции сообщили о нескольких задержанных. В том числе несколько местных СМИ сообщили о задержании своих сотрудников, работавших на акции. Позднее появилась информация о том, что журналистов отпустили.

В соцсетях участники акции в Красноярске опубликовали видео, на котором собравшиеся водят хоровод, а полиция берет их в оцепление.

Возле площади Советов, которая была заблокирована правоохранителями, в Барнауле собралось около 100 человек. Позднее к шествию присоединились другие горожане. Всего, по оценкам участников, их было около 300 человек. Акция 23 января собрала более 1 тыс. человек. В тоже время правительство Алтайского края сообщает в своем Telegram-канале о том, что барнаульцы в последний день января «участвуют в десятках организованных мероприятиях — спортивных, развлекательных и познавательных»: «Только барнаульский зоопарк на данный момент посетило более 3 тыс. человек».

Активиста Виктора Рау арестовали. «Судья Октябрьского суда «подарила» мне шесть суток за то, что я призывал к законным одиночным пикетам в поддержку политзаключенных и информировал о выходе граждан 31 января»,— написал господин Рау на своей странице Facebook.

По данным ГУ МВД России по Алтайскому краю, в Барнауле в несанкционированном мероприятии приняли участие 250 человек. «В территориальные отделы полиции были доставлены 85 граждан»,— говорится в сообщении ведомства.

В Омске на шествие от Ленинградской площади собралось около 1 тыс. человек. Штаб оппозиционера сообщал о задержании координатора Ольги Картавцевой на Ленинградской площади. Позже ее отпустили, выдав «повестку на другую дату для составления протокола».

На акции в Горно-Алтайске собралось около 60-70 человек, сообщил “Ъ-Сибирь” член федерального политсовета партии «Парнас» Сергей Михайлов. Он уточнил, что 23 января пришло около 130 жителей. По его словам, сегодня мероприятие прошло без происшествий: «Мы приняли резолюцию, в которой, в частности, отразили требования об освобождении Алексея Навального и других политзаключенных».

По информации «ОВД-Инфо», в городах Сибири задержаны сотни человек: в Новосибирске — 103, Красноярске — 194, Новокузнецке — 90, Иркутске — 28, в Кемерове — 2, Барнауле — 30, Томске — 11, Омске — 22.

23 января в регионах Сибири прошли акции в поддержку Алексея Навального. В Красноярске, по разным оценкам, тогда собралось от 1 до 3 тыс. участников, в Новосибирске, по данным правоохранителей, — 2,5 тыс. человек, в Барнауле — около 2 тыс. человек. Также акции провели в Томске, Омске Горно-Алтайске и других городах. Алексея Навального арестовали 17 января по ходатайству ФСИН после того, как он вернулся из Германии, где проходил лечение.

За протестными акциями в городах России следите в онлайн-трансляции “Ъ”.

Илья Николаев