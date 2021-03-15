Родители убитого из-за кражи обоев екатеринбуржца обратились в ЕСПЧ

Родители Владимира Таушанкова, застреленного сотрудниками Росгвардии во время спецоперации, подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщила правозащитная организация «Зона права» со ссылкой на адвоката Алексея Бушмакова. «Они просят признать, что российские власти нарушили ст. 2 (право на жизнь) и 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Европейской Конвенции о защите прав человека»,— говорится в Telegram-канале организации.

Напомним, спецоперация по задержанию Владимира Таушанкова прошла в мае 2020 года на ЖБИ (спальный район Екатеринбурга). По версии силовиков, молодой человек похитил четыре рулона обоев на 8 тыс. руб. и сбежал домой. Сотрудники полиции вызвали его отца, который приехал и закрылся с сыном в квартире. Через несколько часов бойцы СОБРа начали штурм квартиры. Во время штурма Владимир Таушанков был убит. Как поясняли в Росгвардии, молодой человек вел себя агрессивно — угрожал ножом персоналу магазина, а в квартире распылил газовый баллончик в сотрудников СОБРа. Позднее адвокат Бушмаков сообщал, что Владимира Таушанкова признали невменяемым в момент совершения преступления.

Из-за распыления баллончика следствие возбудило против Владимира Таушанкова уголовное дело о применении насилия к представителю власти (ст. 318 УК). «Следственное управление СК по Свердловской области отказалось возбуждать уголовное дело после убийства Таушанкова, потому что заявление адвоката якобы "не содержит сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления". Позже в Екатеринбурге суды двух инстанций утвердили это решение»,— пишет «Зона права».

Михаил Мананников