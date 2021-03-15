Губернатор Андрей Травников поручил усилить работу по очистке балконов и кровель домов от снега и льда

Губернатор Андрей Травников поручил областной государственной жилищной инспекции совместно с муниципалитетами усилить работу по контролю за своевременной очисткой балконов и кровель домов от снега и льда.



В ходе оперативного совещания в правительстве региона 15 марта Андрей Травников поставил перед профильными органами задачу в кратчайшие сроки наладить координацию между управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, жильцами при проведении этой работы. «В связи с наступлением оттепели, быстрым образованием наледи на кровлях, козырьках балконов нам нельзя терять времени. ГЖИ вместе с мэрией Новосибирска и другими муниципалитетами необходимо обратить внимание на границу ответственности между управляющими компаниями, ТСЖ, жильцами. Просьба обратить внимание именно на такие риски и организовать профилактику, предупреждение всех ответственных»,— подчеркнул губернатор.

Отметим, что специалистами государственной жилищной инспекции Новосибирской области регулярно проводятся рейдовые осмотры придомовых территорий, проверки очистки кровель и козырьков многоквартирных домов от снега, наледи и льдообразований. С января этого года осмотрен 7751 многоквартирный дом по городу Новосибирску и Новосибирской области. По итогам рейдовых осмотров выявлено 1859 нарушений — это наличие снега перед многоквартирными домами, колейность на дороге, наличие снега и сосулек на скатных кровлях, а также балконах. На конец февраля 2021 года управляющими организациями устранено 1751 нарушение. По фактам выявленных нарушений управляющим организациям, органам местного самоуправления направлены информационные письма об устранении нарушений в кратчайшие сроки.

Государственная жилищная инспекция Новосибирской области напоминает, что управляющая организация несет ответственность за создание благоприятных и безопасных условий проживания в многоквартирном доме, обращает внимание на своевременную уборку снега во дворах с кровель и иных конструктивных элементов.