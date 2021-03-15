В Ростовской области выявили 248 случаев COVID-19 за сутки

Суточный прирост заболеваемости коронавирусом в Ростовской области составил 248 случаев, сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона. Наибольшее количество заболевших зафиксировано в Ростове-на-Дону — 102. В Зерноградском и Мясниковском районах выявлено по девять случаев, в Морозовском, Неклиновском и Семикаракорском районах — по восемь, в Гуков, Таганроге, Азовском и Белокалитвинском районах — по семь, в Батайске и Новочеркасске — по шесть, в Шахтах, Аксайском и Багаевском районах — по пять. По четыре случая выявлено в Волгодонском, Егорлыкском, Сальском и Шолоховском районах, по три — в Зверево, Каменске-Шахтинском, Кагальницком, Тарасовском и Целинском районах, по два — в Новошахтинске, Куйбышевском, Милютинском, Орловском и Тацинском районах, по одному — в Азове, Боковском, Веселовском, Дубовском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Миллеровском и Октябрьском районах.

За сутки в регионе вылечились 350 человек. Умерли семь человек.

По состоянию на утро 15 марта количество инфицированных в области превысило 76,9 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1832. Коэффициент распространения инфекции — 0,92. За весь период пандемии выздоровели более 68,2 тыс. человек, умерли 3 315 пациентов. Сейчас в стационарах лечатся более 1,7 тыс. человек.

Наталья Шинкарева