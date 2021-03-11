Хлеб, молоко, SIM-карта: новый формат подключения связи

Абонентам МегаФона теперь намного проще подключить SIM-карту. Оператор расширил дистрибуцию более чем на 1700 магазинов формата «у дома» Ростовской области.



Подключится к мобильной сети МегаФона, можно не меняя ежедневный маршрут, чтобы посетить салон. Для этого оператор расширил список точек продаж SIM-карт с саморегистрацией с 150 до 1700. Приобрести SIM-карту в магазинах шаговой доступности могут жители Ростова-на-Дону, Батайска, Азова, Таганрога, Шахт, Новошахтинска, Новочеркасска, Каменска-Шахтинска, Миллерово, Белой Калитвы, Вешенской, Константиновска, Семикаракорска, Сальска, Егорлыкской, Волгодонска, Цимлянска, и других городов области.

Покупка SIM-карты в магазине не отличается от приобретения других товаров: предоставлять продавцу паспорт и подписывать бумажный договор не нужно. SIM-карта активируется дистанционно. С помощью приложения МегаФона распознается лицо абонента, верифицируется фото в паспорте и автоматически заполняется электронный договор. При наличии подтвержденной учетной записи, зарегистрироваться можно через Госуслуги. Абонент может выбрать любой из действующих тарифов или перейти со своим номером в сеть МегаФона. Оформление занимает 5-10 минут, что в два - три раза меньше, чем в офисе продаж.

Цена SIM-карты – приятный бонус. Затраты на подключение не превышают 100 рублей, которые после активации остаются на балансе лицевого счета.

Одна из актуальных задач любой компании — быть доступнее для клиентов, экономя их время и деньги. Мы предоставляем абонентам возможность приобрести SIM-карту в магазинах у дома и самостоятельно зарегистрировать ее, когда им будет удобно. Уже в Ростовской области SIM-карту можно приобрести более чем в 1700 магазинах такого формата, и их количество постоянно растет. Каждый месяц мы открываем более 50 новых точек продаж», - комментирует Алексей Барков, директор МегаФона в Ростовской области.