Ужин по Уорхолу

Ироничную книгу рецептов «Дикая малина», один из авторов которой — художник Энди Уорхол, выставят на аукционе Bonhams. Торги пройдут онлайн 22 марта, стоимость книги может составить от $30 тыс. до $50 тыс.

В 1950-е, в начале своей карьеры, Энди Уорхол подрабатывал коммерческим иллюстратором, параллельно выпуская шутливые книги и гравюры, в которых мог дать себе больше свободы. «Дикая малина» стала одной из последних работ Уорхола этого периода, прежде чем он представил публике «Банки супа Campbell`s» и стал знаковой фигурой поп-арта.

Фото: Bonhams

Самиздатовскую псевдокулинарную книгу Уорхол создал в 1959 году совместно с дизайнером интерьеров Сьюзи Франкфурт. Авторы задались целью высмеять французские поваренные книги и высокую кухню того времени. В сборник вошли вымышленные и местами абсурдные рецепты, например, «Омлет "Грета Гарбо"», который полагается есть в одиночестве при свечах. Чтобы приготовить блюдо «Фаршированные боевые рыбы», по рецепту необходимо поместить рыб в морскую воду и позволить им сражаться, пока они не уничтожат друг друга, после чего филе следует размешать в белом вине и подавать охлажденным. Сьюзи Франкфурт назвала «Дикую малину» забавной поваренной книгой для тех, кто не готовит, а название стало отсылкой к фильму Ингмара Бергмана «Дикая земляника».

Франкфурт составила текст, Уорхол проиллюстрировал рецепты, его мать занялась каллиграфией, а раскрашивали книги четверо школьников — соседи художника. Команде удалось подготовить 34 экземпляра с 18 литографиями, большую часть Франкфурт и Уорхол подарили друзьям. На аукцион выставляется копия, подписанная Уорхолом для Д. Д. Райан. Как сообщают в Bonhams, Райан была «иконой моды», ассистенткой фотографа Ричарда Аведона, работала фоторедактором в Harper`s Bazaar и считалась видной фигурой в нью-йоркских кругах дизайнера Холстона, композитора Коула Портера и самого Уорхола.

Фото: Bonhams

«Книги прекрасно передают озорную природу большей части работ Уорхола,— отметил в разговоре с Guardian специалист Bonhams Даррен Сазерленд.— [Они] выполнены в духе веселья, с небольшой саморекламой, и часто становились рождественскими подарками для друзей и клиентов по графическому дизайну. Некоторые продавались в его любимом магазине мороженого Serendipity, который частично использовался как художественная галерея».

К слову, именно в Serendipity Уорхол познакомился с Франкфурт. Сьюзи увидела его картины и нашла способ познакомиться. «Мне нравился Энди, потому что всю свою жизнь я чувствовала себя белой вороной. Может, в действительности это не так, но именно так я себя ощущаю. По какой-то странной причине я чувствовала, что гармонирую с ним»,— рассказала Франкфурт в интервью Observer в 1997 году.

По словам дизайнера, они с Уорхолом верили в успех «Дикой малины». «Мы полагали, что это будет шедевр, и мы продадим тысячи экземпляров»,— сказала Франкфурт.

Фото: Bonhams

В конце декабря 2020 года Фонд Энди Уорхола совместно с eBay выставил на аукцион подлинные рождественские рисунки художника. Работы с изображением ангелов были вдохновлены его детскими воспоминаниями. По заявлению организаторов, вырученные средства пойдут на благотворительность.

Дарья Черткова