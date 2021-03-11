Самый большой детский сад в рамках нацпроекта «Демография» в 2021 году построят в Новосибирской области

В микрорайоне Подгорный города Искитима в рамках национального проекта «Демография» строится детский сад-ясли. По проекту новое образовательное учреждение рассчитано на 320 воспитанников, а по площади оно станет самым большим в регионе в этом году.



Стройплощадку детского сада в Искитиме 11 марта проинспектировал заместитель министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков. Он подчеркнул, что подрядчик на объекте — ООО «Агросервис» — ведет строительство четко с соблюдением графика, здание будет введено в эксплуатацию до конца 2021 года. Работы ведутся под контролем регионального минстроя.

«Это важный, долгожданный объект как для Искитима, так и для всей области. По проекту новый детский сад очень большой — площадью более 5,7 тыс. кв. м. Он рассчитан на 320 детей, а это 15 групп, из которых пять — для детей ясельного возраста. Сегодня объект находится в высокой степени готовности: подрядчик уже приступил к внутренней отделке помещений, ведет подключение к инженерным сетям. Нет сомнений, что здание будет построено до конца текущего года. Стоимость строительства составляет 356,6 млн руб.»,— подчеркнул Алексей Колмаков.

Замминистра отметил, что это новый проект для региона — такого большого по площади детского сада, возводимого в рамках нацпроекта, еще не было в Новосибирской области. Проект внесен в реестр проектов повторного применения и будет тиражироваться по всему региону.

В новом трехэтажном детском саду, помимо групповых помещений, будут обустроены спортивный и музыкальный залы, бассейн, медицинский кабинет, пищеблок, прачечная, столярная мастерская, кабинеты логопеда и психолога, помещения для кружковой деятельности.

Алексей Колмаков также сообщил, что всего в текущем году планируется ввести в эксплуатацию восемь дошкольных учреждений, что позволит создать 1340 мест в новых детсадах, из которых 519 — для детей ясельного возраста. Новые детсады строятся в Новосибирске, Искитиме, Тогучине, рабочем поселке Чаны и селе Белоярка Мошковского района.

Для справки: Национальный проект «Демография» реализуется в России в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Паспорт проекта в 2018 году утвержден Советом при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Ключевые цели нацпроекта — увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, увеличение суммарного коэффициента рождаемости, увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, и граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Среди региональных составляющих данного нацпроекта — «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Разработка и реализация системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения», «Укрепление общественного здоровья» и др.

С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте: национальные проекты.рф