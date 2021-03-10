Воронежского бизнесмена подозревают в уклонении от уплаты 47 млн рублей налогов

Управление СКР по Воронежской области возбудило уголовное дело в отношении 46-летнего руководителя коммерческой организации за неуплату налогов (п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Как сообщили в ведомстве, дело открыто по материалам регионального главка МВД.

По версии следствия, глава занимающейся производством промышленного оборудования компании в 2019–2020 годах создал фиктивную цепочку договорных обязательств с фирмами без фактического осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности. Бизнесмен включил результаты «от мнимых взаимоотношений» в налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость, таким образом не выплатив более 47 млн руб.

Имя предпринимателя и название компании не раскрывается. Сейчас СКР изучает финансово-хозяйственную документацию фирм, допрашивает свидетели, а также планирует назначить экономическую судебную экспертизу.

Александр Прытков