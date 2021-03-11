Рестораны распробовали спрос

Новосибирские рестораторы заявили о росте спроса на услуги общепита. По их данным, после месяцев простоя выручка некоторых заведений в начале 2021 года даже превышает показатели допандемийного периода. Впрочем, на выплату накопленных долгов и полное восстановление отрасли, по их прогнозу, может уйти минимум два года. Росту спроса, по оценкам экспертов, помогают ограничения на поездки за рубеж. Однако теперь рестораторам необходимо справиться с растущими налогами и кадровым голодом.



Оборот ресторанов и других заведений общественного питания в Новосибирской области, значительно сократившийся в год пандемии, в марте 2021 года начал расти, сообщила журналистам в среду вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сибири Анжелика Бурковская. «Мы сейчас полны оптимизма, потому что наблюдаем вторую волну того самого отложенного спроса, первую волну которого наблюдали летом. Мечтаем о том, чтобы она была сколько-нибудь длительной»,— сказала она.

Действовавший с октября 2020 года запрет на работу организаций общепита после 24:00 власти Новосибирской области сняли 22 февраля.

Совладелец винного ресторана «Библиотека» и хинкальной «Рэсторани» Наталья Ильина отметила, что в январе–марте ее заведения получили даже большую выручку, чем в том же периоде прошлого года. В то же время ресторатор Денис Иванов основной причиной сегодняшнего «относительного благополучия ресторанного бизнеса» называет «отсутствие возможности у людей выехать за границу». «Люди не вылетают из страны и вынужденно тратят деньги у нас в ресторанах. К сожалению, я абсолютно уверен, что как только пандемия закончится и откроют границы, мы увидим совершенно другие ресторанные тренды»,— сказал он.

Госпожа Бурковская уточнила, что сейчас в Новосибирске работают 202 ресторана, 555 кафе, 232 бара и 214 предприятий питания. Около 90% из них, по ее данным, «законопослушно соблюдали» запреты властей в пандемию. Наиболее пострадавшим от коронавирусных ограничений сегментом госпожа Бурковская назвала бары, развлекательные заведения и предприятия общепита, связанные со школьным досугом.

Падение оборотов отрасли общепита в Новосибирской области, по данным Анжелики Бурковской, с января по март 2020 года составило около 5%, во время локдауна в апреле–июне — 50%. Денис Иванов и совладелец сети кофеен Primetime и стрит-фуда «Дядя Денер» Антон Горестов оценили потери выручки своих заведений в 2020 году в 15–25% от запланированной. «Где-то в течение полугода, и, я надеюсь, этому будут благоволить вакцинация, возврат сотрудников и просто сезон, мы подберемся к запланированным цифрам, которые недополучили в прошлом году»,— сказал господин Горестов. По данным представителя Ассоциации кейтерингов и банкетных служб России и стран СНГ в Сибири Анны Сидевич, в ее сфере выручка в 2020 году упала в среднем на 56%. «Все крупные кейтеринги, которые работают с корпоративным сектором, оказались в очень плачевном состоянии, потому что такое падение выручки вынесло нас за грань рентабельности. Речь шла только о выживании. Выжили за счет договоренностей с арендодателями, поставщиками, за счет мелких мероприятий и доставки»,— объяснила она.

Восстановление ресторанного бизнеса в регионе, по оценке Анжелики Бурковской, потребует не менее двух лет. Ситуацию осложняет также кадровый голод, с которым столкнулись участники рынка после снятия ограничений. «Специалисты, которые вынуждены были уйти в грузчики, так и не вернулись, так как в нашей отрасли достаточно туманные перспективы. Сотрудники уже не верят, что нас не закроют в очередной раз из-за какого-нибудь птичьего гриппа или свиной лихорадки. Поздравляю нас всех — у нас безработицы в общепите нет»,— сказала Анжелика Бурковская.

По ее словам, федерация рестораторов сейчас ведет активные переговоры о налоговых льготах с управлением ФНС региона. «Мы обязаны перейти либо на 6% от оборота, либо на 15% „доходы минус расходы“ — это может стать фатальным. Хотя бы в этом году можно было оставить „вмененку“ или, как во многих регионах, изменить процент, потому что 6% от оборота — это очень много. У нас в этом смысле никакой пощады нет по налогам»,— пояснила Наталья Ильина. Как сообщалось, новосибирские предприниматели, в том числе рестораторы, ранее обращались к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой обеспечить плавный переход с единого налога на вмененный доход на упрощенную систему налогообложения, как это сделали в других регионах России. Это решение не было принято.

В то же время главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов отмечает, что ресторанный бизнес, который во всей стране пострадал в период пандемии, в Новосибирской области оказался более устойчив, чем в других регионах. По его данным, в Новосибирске практически нет случаев полной приостановки или закрытия заведений общепита, а число, например, суши-баров и кулинарий даже увеличилось. Восстанавливаться отрасль, по оценке эксперта, будет постепенно, так как сегмент общественного питания крайне зависим от уровня доходов населения и общей экономической ситуации. «Впрочем, учитывая, что в Новосибирской области в структуре экономики преобладает промпроизводство, наименее пострадавшее в пандемию, можно ожидать, что по части сегмента общепита и розничной торговли восстановление будет более плавным и менее болезненным, чем в других регионах»,— считает господин Антонов. При этом, по его прогнозу, классический ресторанный бизнес по части восстановления будет уступать менее консервативным форматам — кафе, кулинариям, столовым и предприятиям быстрого обслуживания.

Дарья Решетникова